Govrache – Des murmures et des cris Le Vallon,Kerivoal, 17 novembre 2021, Landivisiau.

Govrache – Des murmures et des cris

Le Vallon, Kerivoal, le mercredi 17 novembre à 20:00

Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache dessine avec une virtuosité indéniable les petits riens du quotidien. Dans ses deux albums, Des murmures et Des cris, il vient piquer nos consciences endormies, assénant ses coups de poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent au monde alentour. La scène est son élément, et c’est ce naturel profond qui charme, autant que son humour facile et chatouilleur. « Murmurer, crier : je tenais vraiment à différencier ces deux modes d’expression. Poser mes coups de gueule et mes coups de coeur sur un seul et même disque m’apparaissait comme une contradiction. On ne caresse pas le poing fermé. » Un moment tout en finesse entre douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort de se priver.

Entrée libre

Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache dessine avec une virtuosité indéniable les petits riens du quotidien.

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:00:00 2021-11-17T21:00:00