Vide Poussette Gouze Mont, 3 décembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

L’ association des parents d’élèves de l’école de Mont organise son vide poussette où vous pourrez trouver des Jeux et vêtements pour petits et grands, ainsi que du Matériel de puériculture . Les fonds récoltés lors de cette journée serviront à financer les activités des enfants de l’école de Mont (sorties cinéma, sorties de fin d’année, goûter de Noël et carnaval…)..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Gouze Salle des fêtes de Gouze

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Mont school parents’ association is organizing its stroller sale, where you can find games and clothes for young and old, as well as childcare equipment. Proceeds from the sale will be used to finance activities for Mont schoolchildren (cinema outings, end-of-year outings, Christmas parties, carnival, etc.).

La asociación de padres del colegio Mont organiza su venta de cochecitos, en la que se pueden encontrar juegos y ropa para pequeños y mayores, así como material de puericultura. El dinero recaudado se destinará a financiar actividades para los niños de la escuela Mont (salidas al cine, salidas de fin de curso, fiestas de Navidad, carnaval, etc.).

Die Elternvereinigung der Schule von Mont organisiert einen Kinderwagenverkauf, bei dem Sie Spiele und Kleidung für Groß und Klein sowie Babyausstattung finden können. Der Erlös dieses Tages wird für die Finanzierung der Aktivitäten der Kinder der Schule in Mont verwendet (Kinobesuche, Ausflüge zum Jahresende, Weihnachtsessen, Karneval usw.).

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Coeur de Béarn