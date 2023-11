Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites GOUZE Mont, 25 novembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Pièce de Carole GREEP.

Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité et ceci juste avant leur arrivée pour un week-end, finalement pas comme les autres, dans votre maison de campagne !

Un moment à venir passer en famille et entre amis !.

GOUZE Salle polyvalente

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Play by Carole GREEP.

How a fake maneuver with a cell phone makes you discover what your best friends really think of you, just before they arrive for a weekend, unlike any other, at your country house!

A great time to spend with family and friends!

Obra de Carole GREEP.

Cómo una falsa maniobra con un teléfono móvil te hace descubrir lo que tus mejores amigos piensan realmente de ti, ¡justo antes de que lleguen para pasar un fin de semana, como ningún otro, en tu casa de campo!

¡Un gran momento para pasar con la familia y los amigos!

Theaterstück von Carole GREEP.

Wie ein falsches Handy-Manöver Sie dazu bringt, herauszufinden, was Ihre besten Freunde in Wirklichkeit über Sie denken, und das kurz vor ihrer Ankunft für ein Wochenende, das schließlich nicht wie jedes andere ist, in Ihrem Landhaus!

Eine Zeit, die Sie mit Familie und Freunden verbringen sollten!

