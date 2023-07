Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer, 12 juillet 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Visite commentée des parcs à huîtres et des moulières en véhicules hippomobiles avec dégustation d’huîtres et un vin blanc au milieu des parcs à huîtres..

fin : . EUR.

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Guided tour of the oyster beds and mussel beds in horse-drawn vehicles with oyster tasting and white wine in the middle of the oyster beds.

Visita guiada a los criaderos de ostras y mejillones en vehículos tirados por caballos con degustación de ostras y un vino blanco en medio de los criaderos.

Kommentierte Besichtigung der Austernparks und der Moulières in Pferdefahrzeugen mit Verkostung von Austern und einem Weißwein inmitten der Austernparks.

Mise à jour le 2023-06-30 par CDT Manche