105e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 Gouville-sur-Mer, 11 novembre 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

105e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918.

Gouville / Anneville-sur-Mer / Montsurvent..

2023-11-11 11:30:00 fin : 2023-11-11 12:30:00. .

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



105th anniversary of the Armistice of November 11, 1918.

Gouville / Anneville-sur-Mer / Montsurvent.

105º aniversario del Armisticio del 11 de noviembre de 1918.

Gouville / Anneville-sur-Mer / Montsurvent.

105. Jahrestag des Waffenstillstands vom 11. November 1918.

Gouville / Anneville-sur-Mer / Montsurvent.

