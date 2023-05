Salon du livre d’artiste et de la microédition « Marges » Rue Canevas Gouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gouville-sur-Mer

Manche Salon du livre d’artiste et de la microédition « Marges » Rue Canevas, 12 août 2023, Gouville-sur-Mer. Salon du livre d’artiste et de la microédition « Marges ».

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . .

Rue Canevas Site des petites cabines de Gouville sur mer

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Exhibition of artist?s books and micro-publishing « Marges Feria del libro de artista y la microedición « Marges Messe für Künstlerbücher und Kleinstveröffentlichungen « Marges » (Margen) Mise à jour le 2023-05-01 par Coutances Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Gouville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Rue Canevas Adresse Rue Canevas Site des petites cabines de Gouville sur mer Ville Gouville-sur-Mer Departement Manche Lieu Ville Rue Canevas Gouville-sur-Mer

Rue Canevas Gouville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouville-sur-mer/

Salon du livre d’artiste et de la microédition « Marges » Rue Canevas 2023-08-12 was last modified: by Salon du livre d’artiste et de la microédition « Marges » Rue Canevas Rue Canevas 12 août 2023 Rue Canevas Gouville-sur-Mer

Gouville-sur-Mer Manche