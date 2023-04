Vide-greniers et feu d’artifice Place de l’Église Gouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gouville-sur-Mer

Vide-greniers et feu d’artifice Place de l’Église, 29 juillet 2023, Gouville-sur-Mer. Vide-greniers de 8h à 17h le 29 juillet, place de l’église à Gouville-sur-Mer, organisé par le comité des fêtes.

Animation musicale et feu d’artifice..

Place de l’Église

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Garage sale from 8 am to 5 pm on July 29th, place de l’église in Gouville-sur-Mer, organized by the festival committee.

Musical entertainment and fireworks. Venta de garaje de 8.00 a 17.00 h el 29 de julio, place de l’église de Gouville-sur-Mer, organizada por el comité des fêtes.

Animación musical y fuegos artificiales. Flohmarkt von 8 bis 17 Uhr am 29. Juli, Place de l’Eglise in Gouville-sur-Mer, organisiert vom Festkomitee.

Musikalische Unterhaltung und Feuerwerk.

