La mer monte ! Tous à vélo !

Visite guidée patrimoine et urbanisme sur les enjeux passés et à venir du littoral.

Sur réservation..

2023-07-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-20 16:00:00. .

Mairie

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



The sea is rising! Everyone on a bike!

Guided tour of heritage and urban planning on the past and future challenges of the coastline.

On reservation.

¡El mar está subiendo! ¡Todos en bici!

Visita guiada de patrimonio y urbanismo sobre los retos pasados y futuros del litoral.

Sólo con reserva previa.

Das Meer steigt! Alle auf dem Fahrrad!

Führung durch das Kulturerbe und die Stadtplanung über die vergangenen und zukünftigen Herausforderungen der Küste.

Nach vorheriger Anmeldung.

