Atelier « P’tits papiers » 6 Route de Coutances, 24 mai 2023, Gouville-sur-Mer.

Atelier « P’tits papiers » : fabrique 1000 grues en origami pour Sadako Sasaki. A partir de 8 ans.

Réservation au 09 53 94 98 90..

2023-05-24 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-24 . .

6 Route de Coutances Médiathèque communautaire

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Workshop « P’tits papiers » : make 1000 origami cranes for Sadako Sasaki. From 8 years old.

Reservation at 09 53 94 98 90.

Taller « P’tits papiers »: haz 1000 grullas de origami para Sadako Sasaki. A partir de 8 años.

Reserva en el 09 53 94 98 90.

Workshop « P’tits papiers »: Stelle 1000 Origami-Kraniche für Sadako Sasaki her. Ab 8 Jahren.

Reservierung unter 09 53 94 98 90.

Mise à jour le 2023-05-01 par Coutances Tourisme