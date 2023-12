Réveillon festif au Château de la Tour Gouvieux Catégories d’Évènement: Gouvieux

Réveillon festif au Château de la Tour Gouvieux, 31 décembre 2023, Gouvieux. Gouvieux Oise

fin : 2023-12-31 . Passez un moment convivial et gourmand autour d’un repas d’exception préparé par notre chef Cédric Boissart, Maître restaurateur. Bulles et bonne humeur symboliseront le début de l’année au Château de la Tour avec une animation musicale guitare/voix lors du dîner. Coupe de Champagne et feu d’artifice vous accompagneront pour les douze coups de minuit, suivi d’une soirée dansante, animée par un DJ, pour clôturer en beauté 2023. 350 . Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France

