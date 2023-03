Le Salon du Bien Être de Gouvieux Gouvieux Catégories d’Évènement: Gouvieux

Oise

Le Salon du Bien Être de Gouvieux, 21 avril 2023, Gouvieux

2023-04-21 – 2023-04-23

Oise . Comme chaque année, l’association Présence bien-être organise ce salon dédié au Bien Être, à la conscience et à la santé au naturel. Profitez de cet espace, un temps en suspension pour vous.

-Vendredi 21 avril à 20h30 I Conférence participative autour d’un thème.

-Samedi 22 avril (10h à 19h) et dimanche 23 avril (10h à 18h) I A la rencontre des 40 Exposants I Séances découvertes, Conférences et Ateliers autour du thème de « l’autonomie vers la santé ». Accueil L’Association « Présence Bien-Être »

Gouvieux

