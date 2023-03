Concert de l’école de musique Médiator de Gouvieux Gouvieux Catégories d’Évènement: Gouvieux

Oise

Concert de l’école de musique Médiator de Gouvieux, 25 mars 2023, Gouvieux . Concert de l’école de musique Médiator de Gouvieux 38 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

2023-03-25 – 2023-03-25 Gouvieux

Oise . Les élèves de l’école de musique Médiator vous proposent un répertoire allant de la variété au jazz. Pour prolonger sa panoplie de styles musicaux, The MiSSing , duo guitare chant batterie influencé par Black Sabath, un rock sombre grungy sera parmi nous.

Venez vous détendre, autour d’un verre ou d’un plat entre amis ou en famille, ça fait du bien ! ecolemediator@gmail.com https://ecolemediator.fr/ Gouvieux

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Gouvieux, Oise Autres Lieu Gouvieux Adresse 38 Rue de la Mairie Gouvieux Oise Ville Gouvieux Departement Oise Tarif Lieu Ville Gouvieux

Gouvieux Gouvieux Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouvieux /

Concert de l’école de musique Médiator de Gouvieux 2023-03-25 was last modified: by Concert de l’école de musique Médiator de Gouvieux Gouvieux 25 mars 2023 38 Rue de la Mairie Gouvieux Oise Gouvieux Oise

Gouvieux Oise