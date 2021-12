GOUVIER EXPO : DINOSAURES, FOSSILES ET PRÉHISTOIRE Chemazé, 19 février 2022, Chemazé.

GOUVIER EXPO : DINOSAURES, FOSSILES ET PRÉHISTOIRE Salle Léo Lelée 10 Rue du Pin Chemazé

2022-02-19 – 2022-02-19 Salle Léo Lelée 10 Rue du Pin

Chemazé Mayenne Chemazé

EUR 5 5 Créée par Damien Gouvier, habitant du Pays de Retz, et passionné de dinosaures, cette exposition offre un voyage culturel et captivant à la découverte de l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux comprendre le mystère de l’apparition et de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète jusqu’à l’apparition des premiers hommes.

Vous y découvrirez, une collection de 7 dinosaures : Dilong, Hypsilophodon, bébé Iguanodon, Protocératops, Vélociraptor, Brontosaure et un Tyrannosaure sur son rocher d’1,80m de haut et 3,20m de long ainsi que 26 panneaux expliquant l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux comprendre le mystère de l’apparition et de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète.

Des vitrines avec une vingtaine de moulages de fossiles de griffes et de dents dont le maxillaire supérieur droit d’un dinosaure prédateur Tyrannosaurus Rex adulte mesurant 77 cm de long et 60 cm de haut, ou encore un crâne d’Allosaure taille réelle, réalisés par un sculpteur spécialisé dans le domaine des dinosaures et de la préhistoire viendront compléter cette présentation.

En plus de tout ca, les visiteurs pourront admirer l’incroyable évolution de l’homme à travers 10 crânes d’hommes préhistorique allant de l’australopithèque à homo-sapiens mais également des reproductions en résine, taille réelle, d’un ensemble d’os appartenant à Australopithecus anamensis, d’une dent de mammouth, des 5 os constituants le bassin de l’Australopitheque Afarensis LUCY ou encore de la main, du pied, du fémur proximal et de l’humérus de l’Homo Naledi découvert en septembre 2015 par Lee Rogers Berger.

Qui était l’Homme de Néandertal ? D’où vient son nom ? Est-il notre ancêtre ?

Autant d’interrogations qui vous captiveront lors de cette rencontre à la découverte de la Préhistoire et auxquelles, les 11 panneaux didactiques sur les hommes et les animaux de la Préhistoire dont une partie est dédiée à l’Homme de Néandertal répondront. Par ailleurs, Néandertal vous présentera sa hutte préhistorique faite de branchages, de fourrures et d’ossements !

Afin de profiter au mieux de votre visite, un dépliant de jeux et de questions est offert à toutes les familles. Nous vous invitons à apporter votre stylo. En tenant compte de ce petit jeu à faire avec les enfants, un minimum de 1h sur le site est recommandé.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

GOUVIER EXPO, c’est un véritable petit musée éphémère dédié aux dinosaures, aux fossiles et à la préhistoire.

+33 6 32 68 78 09 http://www.gouvier-expo.sitew.fr/

