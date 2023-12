MADEMOISELLE MAYA EN UT INTEGRAL Gouvernail Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Une immersion en profondeur dans le tendre et rieur petit salon personnel de Mademoiselle Maya !

Sans palme, sans tuba, sans hypnose, ni substances illicites, Mademoiselle Maya vous propose de plonger avec elle pour un voyage inoubliable en 1900 et quelques notes, pour son plus grand plaisir, et le vôtre, bien sûr.

Il y sera question d’amour (qui reste le phare de sa vie de Divette, par beau et par gros temps), et aussi d’humour, puisque les textes écrits et interprétés par Charlotte Grenat sont à double sens coquins, mais avec classe et légèreté. Et de l’art de le chanter, et de le partager avec générosité avec tout un chacun, en tout bien tout bonheur, et allez hop !

Avec elle, l’indispensable et patiente Zofia Rieger, partenaire pianiste et comédienne aux doigts mélodieux et à la dextérité sans pareil. Un duo de charme et de choix pour une soirée hors du temps, sur des mélodies et musiques aussi vraies et belles que celles de l’époque, composées avec talent, sur mesure (normal pour de la musique direz-vous) et à la portée de toutes les oreilles, par Jean-François Varlet.

Entre théâtre et chansons, lecture de lettres inédites pour de faux, de beaux amis admirateurs, à commencer par Georges Feydeau, qui fit d’elle son égérie (tellement) dans sa pièce « Le fil à la patte »…

Gouvernail 5 passage de Thionville Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

