Gouttes de sons Café Culture de l’Estaminet, 17 mars 2022, MAGNY-LES-HX. Gouttes de sons

du jeudi 17 mars 2022 au samedi 19 mars 2022 à Café Culture de l’Estaminet

Trois pleines lunes-tambourins, une harpe et des tiges de cristal s’invitent pour se mêler aux sonorités de l’eau qui s’écoule des calebasses, qui ricoche sur des bâtons luminescents ou des percussions pièges à sons. Ne pas chercher le fil d’une histoire, des bobines, il y en a mille ! Les mélodies, les rythmes, les costumes, tout nous évoque un ailleurs poétique à partir de ce qu’il y a de plus central : l’eau, l’eau source de vie et d’infinis plaisirs. Joli courant d’art frais où trois artistes, trois petites lucioles, séduisent d’emblée. Compagnie Sing Song Interprètes : Sylvie Matta, Carole Matras, Bertrand Antigny Costumes : Hélène Cogo Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Poésie sonore (jeune public, dès 18 mois, 35min) Ne pas chercher le fil d’une histoire, des bobines, il y en mille ! Café Culture de l’Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt MAGNY-LES-HX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T09:30:00 2022-03-17T11:30:00;2022-03-17T10:45:00 2022-03-17T12:45:00;2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T11:30:00;2022-03-18T10:45:00 2022-03-18T12:45:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX Autres Lieu Café Culture de l'Estaminet Adresse Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt Ville MAGNY-LES-HX lieuville Café Culture de l'Estaminet MAGNY-LES-HX