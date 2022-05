Goutte au nez et l’arbre sacré

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-03 Goutte-au-Nez demande de l’aide au Vieux Chef du Village, qui est très réputé pour fabriquer de arcs exceptionnels.

Touché par la détermination de la jeune Apache, il l’encourage pour qu’elle parte à l’aventure, dans une quête initiatique à travers la forêt des grands Cèdres Rouges pour découvrir un savoir ancestral.

Saura-t-elle trouver l'Arbre Sacré et comprendre la fabrication des arcs ? Goutte-au-Nez, n'a qu'un souhait : pouvoir subvenir au besoin de sa grand-mère. Spectacle pour les tous petits (1 à 5 ans) au Flibustier

Touché par la détermination de la jeune Apache, il l’encourage pour qu’elle parte à l’aventure, dans une quête initiatique à travers la forêt des grands Cèdres Rouges pour découvrir un savoir ancestral.

Saura-t-elle trouver l'Arbre Sacré et comprendre la fabrication des arcs ?

