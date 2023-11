Quine de l’école Goutrens Catégories d’Évènement: Aveyron

Goutrens Quine de l’école Goutrens, 3 février 2024, Goutrens. Goutrens,Aveyron A la salle des fêtes de Goutrens à 20h..

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . . Goutrens 12390 Aveyron Occitanie



Goutrens village hall, 8pm. Sala de fiestas de Goutrens, 20.00 horas. Im Festsaal von Goutrens um 20 Uhr. Mise à jour le 2023-10-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Goutrens Autres Adresse Ville Goutrens Departement Aveyron Lieu Ville Goutrens latitude longitude 44.4429;2.370529167

Goutrens Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goutrens/