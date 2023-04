Kermesse, 18 juin 2023, Goutrens.

8h: petit-dejeuner à la salle des fêtes de Goutrens et animations à l’école..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie



8h: breakfast at the village hall of Goutrens and animations at the school.

8h: desayuno en el salón del pueblo de Goutrens y actividades en la escuela.

8.00 Uhr: Frühstück im Festsaal von Goutrens und Animationen in der Schule.

Mise à jour le 2023-02-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS