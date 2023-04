Thé dansant, 23 février 2023, Goutrens.

De 14h30 à 19h à la salle des fêtes de Goutrens: thé dansant. Organisé par le club du 3ème âge « Farrebique »..

2023-02-23 à ; fin : 2023-02-23 . .

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie



From 2:30 pm to 7 pm at the village hall of Goutrens: tea dance. Organized by the club of the 3rd age « Farrebique ».

De las 14.30 a las 19.00 horas en el salón del pueblo de Goutrens: baile del té. Organizado por el club de la tercera edad « Farrebique ».

Von 14:30 bis 19:00 Uhr im Festsaal von Goutrens: Tanztee. Organisiert vom Seniorenclub « Farrebique ».

