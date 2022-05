Goûtons Nos Différences 2022 L’Aria, 14 mai 2022, Cornebarrieu.

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à L’Aria

Cette année, ce rendez-vous printanier haut en culture (et en convivialité) retrouve son format d’avant crise sanitaire. Concerts, ateliers, spectacles, rencontres et même stand de dégustation sur le marché ! Il ne devrait rien manquer pour le plaisir des grands et des petits. Avec le thème de la migration comme fil rouge, cette édition 2022 restera fidèle à la raison d’être de la manifestation : célébrer les différences. Ses nombreuses actions valoriseront toutes les migrations, des plus lointaines aux plus proches, des plus récentes aux plus anciennes, des plus douloureuses aux plus joyeuses. ### **PROGRAMME** **• MIGRANDO** Spectacle traitant de la vie d’un village italien confronté à l’accueil d’une cinquantaine de migrants… **Samedi 14 mai à 20h30** – à l’Aria. **• STAND DE DEGUSTATION PARTAGEE** **Dimanche 15 mai de 10h à 13h** – marché plein vent (Aria) **• ALBERI SONORI** Concert de musique folklorique et populaire italienne **Dimanche 15 mai à 11h** – théâtre de verdure de l’Aria (marché plein vent).

entrée libre

Les migrations

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne



2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T13:00:00