Goûtez les saveurs du Moyen-Âge Office de tourisme de Guérande, 9 octobre 2021, Guérande.

Goûtez les saveurs du Moyen-Âge

Office de tourisme de Guérande, le samedi 9 octobre à 14:30

Dans le cadre des “saveurs d’octobre”, Guérande,Ville d’art et d’histoire et les guides de l’Office de Tourisme Intercommunal Labaule-Presqu’île de Guérande proposent une visite de la cité médiévale et de sa fonction marchande. Cette visite vous décrit la table, les goûts et les saveurs du Moyen-Âge. Elle sera l’occasion de tester vos connaissances sur les épices, les plantes médicinales et bien d’autres sujets !

réservation obligatoire, Adultes : 6€, Enfants (6- 12 ans) : 3 €

Visite guidée sur la table, les goûts et les saveurs du Moyen-Âge

Office de tourisme de Guérande 1 place du Marché au bois Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:00:00