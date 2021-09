Alvignac Alvignac Alvignac, Lot Goûtez les Causses du Quercy ! / Visite d’une safranière Alvignac Alvignac Catégories d’évènement: Alvignac

Goûtez les Causses du Quercy ! / Visite d'une safranière 2021-10-02 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-02 17:30:00 17:30:00

Alvignac Lot Alvignac Samedi 2 octobre, venez à la rencontre des producteurs de la marque Valeurs Parc ! Ils vous ouvrent les portes de leur ferme pour partager avec vous leur passion. Pour conclure ce tour des fermes Valeurs Parc, n’oubliez pas une petite pointe d’épice pour votre repas du dimanche !

David Vanderborght, producteur de safran Valeurs Parc, vous propose de percer les secrets de cet « or rouge » à travers la visite de sa safranière de 800 m². Installé depuis 2015, David concilie culture et préservation des patrimoine en explorant de nouveaux mélanges de saveurs locales, pour vous proposer des produits originaux et savoureux. Avec un peu de chance, vous pourrez assister à la collecte des précieuses fleurs de Crocus. INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50 ©N. Blaya dernière mise à jour : 2021-09-16 par

