Goûtez les Causses du Quercy ! / Visite d'une ferme 2021-10-02 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-02 15:30:00 15:30:00

Rocamadour Lot Rocamadour Samedi 2 octobre, venez à la rencontre des producteurs de la marque Valeurs Parc ! Ils vous ouvrent les portes de leur ferme pour partager avec vous leur passion. Stéphanie, Olivier et Jérôme, producteurs Valeurs Parc, ont à coeur de transmettre leur amour pour la région à travers sa

gastronomie. Ils vous invitent à venir visiter leur ferme, qui produit du canard gras de manière traditionnelle. La visite se

conclura par une dégustation des produits de la ferme. INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50 ©Ferme des Campagnes dernière mise à jour : 2021-09-16 par

