Goûtez les Causses du Quercy ! / Rencontre avec un apiculteur 2021-10-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-02 10:30:00 10:30:00

Caniac-du-Causse Lot Caniac-du-Causse Samedi 2 octobre, venez à la rencontre des producteurs de la marque Valeurs Parc ! Ils vous ouvrent les portes de leur ferme pour partager avec vous leur passion. Oliviez Lesseure est apiculteur à Caniac-du-Causse depuis 2003. Les prairies fleuries et pelouses sèches régalent ses

abeilles. En plus de la récolte du miel, Olivier prépare de délicieuses pâtisseries : pains d’épices, nougats, financiers … Il

vous invite à découvrir son métier. INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50 ©F. Daval dernière mise à jour : 2021-09-16 par

