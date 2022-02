Goûtez le printemps Sallenelles Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Sallenelles

Goûtez le printemps Sallenelles, 16 avril 2022, Sallenelles. Goûtez le printemps boulevard maritime Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles

2022-04-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-16 16:30:00 16:30:00 boulevard maritime Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles Calvados Sallenelles Le printemps est la période idéale pour surprendre votre palais. Tout un cortège de plantes sous vos pieds, sous votre nez, à se mettre sous la dent, aux saveurs multiples.

Intervenant: Patrick Martin – botaniste

Tout public (dès 8 ans).

(2 à 4km/2h) – Niveau 1 Le printemps est la période idéale pour surprendre votre palais. Tout un cortège de plantes sous vos pieds, sous votre nez, à se mettre sous la dent, aux saveurs multiples.

Intervenant: Patrick Martin – botaniste

Tout public (dès 8 ans).

(2 à… mne@cpievdo.fr +33 2 31 78 71 06 https://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Le printemps est la période idéale pour surprendre votre palais. Tout un cortège de plantes sous vos pieds, sous votre nez, à se mettre sous la dent, aux saveurs multiples.

Intervenant: Patrick Martin – botaniste

Tout public (dès 8 ans).

(2 à 4km/2h) – Niveau 1 boulevard maritime Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sallenelles Autres Lieu Sallenelles Adresse boulevard maritime Maison de la nature et de l'estuaire Ville Sallenelles lieuville boulevard maritime Maison de la nature et de l'estuaire Sallenelles Departement Calvados

Sallenelles Sallenelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallenelles/

Goûtez le printemps Sallenelles 2022-04-16 was last modified: by Goûtez le printemps Sallenelles Sallenelles 16 avril 2022 Calvados SALLENELLES

Sallenelles Calvados