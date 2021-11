Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Goûtez le Jazz ! : Billy Symphony Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

le mercredi 15 décembre à Maison Folie Hospice d’Havré

C’est L’histoire d’un jeune vagabond qui rêve de devenir un grand musicien… C’est l’histoire d’un petit oiseau qui rêve de chanter en toute liberté… À la recherche de l’accord parfait, c’est l’histoire d’une amitié. Le jour où le jeune Billy aperçoit un saxophone dans une vitrine, c’est le coup de foudre. Sans un sou en poche, il va devoir redoubler d’efforts pour tenir enfin l’instrument entre ses mains ! Commence alors un long chemin vers le rêve d’une carrière de musicien… Les débuts sont laborieux. Billy persiste, s’entraîne, mais rien n’y fait. Heureusement, son destin croise celui d’un petit oiseau, qui se niche au creux du saxophone et le fait bientôt résonner de son harmonieuse mélodie ! Recrutés par le cupide directeur d’un club de jazz, les deux compagnons se lancent sur scène. Soir après soir, concert après concert, la fatigue se fait sentir… Épris de liberté, le petit oiseau aimerait de nouveau s’envoler… L’amitié qui unit les deux héros résistera-t-elle à l’attrait des billets verts et à la soif d’ambition ? _En coproduction avec l’association Perluette et le centre musical des Arcades de Fâches Thumesnil._

Gratuit sur réservation en ligne

Concert-BD, à partir de 6 ans Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

