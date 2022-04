Goûtez aux plaisirs de la pêche !

Cette initiation proposée par l’AAPPMA des Landes sera animée par des bénévoles passionnés qui vous aideront et vous conseillerons pour réussir cette partie de pêche. Matériel et appâts fournis par l’association. Amateurs de plein air, venez découvrir la pêche ! Un moment de détente vous attend sur les rives de l’Adour où vous aurez peut-être la chance de prendre du poisson.

Cette initiation proposée par l’AAPPMA des Landes sera animée par des bénévoles passionnés qui vous aideront et vous conseillerons pour réussir cette partie de pêche. Matériel et appâts fournis par l’association. +33 5 58 45 45 98 Amateurs de plein air, venez découvrir la pêche ! Un moment de détente vous attend sur les rives de l’Adour où vous aurez peut-être la chance de prendre du poisson.

