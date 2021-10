Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Goûtez au patrimoine culinaire Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Goûtez au patrimoine culinaire Périgueux, 20 novembre 2021, Périgueux. Goûtez au patrimoine culinaire 2021-11-20 16:00:00 – 2021-11-20 Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou

Périgueux Dordogne EUR Samedi 16 novembre à 16h Patrimoine

Dans le cadre du Festival du livre gourmand Découvrez et dégustez la richesse des collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France, quelques documents patrimoniaux de la médiathèque Pierre Fanlac.

Présentation d’André Noël, périgourdin, maître-cuisinier du roi de Prusse Frédéric II le Grand au XVIIIème siècle et de son célèbre plat, le chou farci à sa façon baptisé « Bombe de Sardanapale ». Une mise en bouche vous sera proposée à la fin de cette présentation.

En lien avec la Bibliothèque nationale de France. Gratuit

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

Pass sanitaire et port du masque exigés Rdv médiathèque Pierre Fanlac, 12 avenue Georges-Pompidou Samedi 16 novembre à 16h Patrimoine

Dans le cadre du Festival du livre gourmand Découvrez et dégustez la richesse des collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France, quelques documents patrimoniaux de la médiathèque Pierre Fanlac.

Présentation d’André Noël, périgourdin, maître-cuisinier du roi de Prusse Frédéric II le Grand au XVIIIème siècle et de son célèbre plat, le chou farci à sa façon baptisé « Bombe de Sardanapale ». Une mise en bouche vous sera proposée à la fin de cette présentation.

En lien avec la Bibliothèque nationale de France. Gratuit

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

Pass sanitaire et port du masque exigés Rdv médiathèque Pierre Fanlac, 12 avenue Georges-Pompidou +33 6 16 79 03 97 Samedi 16 novembre à 16h Patrimoine

Dans le cadre du Festival du livre gourmand Découvrez et dégustez la richesse des collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France, quelques documents patrimoniaux de la médiathèque Pierre Fanlac.

Présentation d’André Noël, périgourdin, maître-cuisinier du roi de Prusse Frédéric II le Grand au XVIIIème siècle et de son célèbre plat, le chou farci à sa façon baptisé « Bombe de Sardanapale ». Une mise en bouche vous sera proposée à la fin de cette présentation.

En lien avec la Bibliothèque nationale de France. Gratuit

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

Pass sanitaire et port du masque exigés Rdv médiathèque Pierre Fanlac, 12 avenue Georges-Pompidou Credit collection particuliere dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Ville Périgueux lieuville 45.18861#0.72332