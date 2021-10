Périgueux Médiathèque Pierre Fanlac Dordogne, Périgueux Goûtez au patrimoine culinaire ! Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Médiathèque Pierre Fanlac, le samedi 20 novembre à 16:00

_**Dans le cadre du Festival du livre gourmand.**_ Découvrez et dégustez la richesse des collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France, quelques documents patrimoniaux de la médiathèque Pierre Fanlac. Présentation d’André Noël, périgourdin, maître-cuisinier du roi de Prusse Frédéric II le Grand au XVIIIème siècle et de son célèbre plat, le chou farci à sa façon baptisé « Bombe de Sardanapale ». Une mise en bouche vous sera proposée à la fin de cette présentation. En lien avec la Bibliothèque nationale de France.

Gratuit. Sur réservation. Pass sanitaire et port du masque exigés. Rdv : médiathèque Pierre Fanlac, 12 avenue Georges-Pompidou.

2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T17:30:00

