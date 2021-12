Goûteurs de livres Ludomédiathèque Colette, 16 mars 2022, Tourcoing.

Goûteurs de livres

Ludomédiathèque Colette, le mercredi 16 mars 2022 à 15:30

Si tu as 8 ans ou plus, et que tu aimes lire, un peu, beaucoup, à la folie… ou pas du tout, rejoins-nous ! Nous pourrons partager, échanger et discuter de nos coups de cœur du moment.

Gratuit, réservation conseillée. À partir de 8 ans.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T15:30:00 2022-03-16T16:30:00