Goûters numériques : Musique assistée par ordinateur à partir de disques vinyles Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Goûters numériques : Musique assistée par ordinateur à partir de disques vinyles Ludomédiathèque Colette, 19 avril 2022, Tourcoing. Goûters numériques : Musique assistée par ordinateur à partir de disques vinyles

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril à Ludomédiathèque Colette

Des vacances pour s’amuser et apprendre, c’est ce à quoi t’invite le pôle multimédia en proposant cet atelier MAO* “Old school”. En présence de l’artiste Nassim Kouti, apprends à numériser des disques vinyles et à créer tes propres sons grâce au logiciel Ableton live. Dans le cadre du CLÉA (contrat local d’éducation artistique). La présence aux 3 séances est nécessaire. * Musique assistée par ordinateur.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T16:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T16:00:00

