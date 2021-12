Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Goûters numériques : Fabrique ta pochette en tissu brodé Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Goûters numériques : Fabrique ta pochette en tissu brodé Ludomédiathèque Colette, 15 février 2022, Tourcoing. Goûters numériques : Fabrique ta pochette en tissu brodé

du mardi 15 février 2022 au vendredi 18 février 2022 à Ludomédiathèque Colette

Des vacances pour s’amuser et apprendre, c’est ce à quoi t’invite le Pôle multimédia en proposant cet atelier broderie. En présence de l’artiste Cathy Weyders, fabrique une une superbe pochette personnalisée grâce à une brodeuse numérique ! Au programme : conception d’un symbole calligraphié, numérisé et brodé numériquement. Dans le cadre du CLÉA (Contrat local d’éducation artistique).

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 8 ans.

2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T16:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T16:00:00

