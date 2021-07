Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Goûters numériques : Découverte de la robotique et du coding Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Goûters numériques : Découverte de la robotique et du coding

du mardi 26 octobre au vendredi 29 octobre à Ludomédiathèque Colette

Des vacances apprenantes et ludiques, c’est ce à quoi vous invite le Pôle multimédia en vous proposant cet atelier robotique autour du robot mBot®. Au programme : de la construction de robot, du coding, des courses de robot avec des obstacles à éviter ! Qu’est-ce que le robot mBot ? Le robot pédagogique mBot, de Makeblock, est un robot éducatif pour enfant pour mener un apprentissage ludique de la programmation et de la robotique. Facile à monter, rapide à connecter, il offre de nombreuses fonctionnalités permettant de réaliser des activités très variées, ludiques et créatives.

Gratuit, sur réservation.Tout public à partir de 10 ans.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

2021-10-26T13:30:00 2021-10-26T15:30:00;2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T15:30:00;2021-10-29T13:30:00 2021-10-29T15:30:00

