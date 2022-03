Goûters et Dîners du Patrimoine 2022 – Apéritif au Clos Saint-Gilles Neuvy-le-Roi, 11 juin 2022, Neuvy-le-Roi.

Goûters et Dîners du Patrimoine 2022 – Apéritif au Clos Saint-Gilles Neuvy-le-Roi

2022-06-11 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-11

Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire Neuvy-le-Roi

La Compagnie Kalo Balval présente un répertoire de musiques de rue et de fêtes constitué de compositions

personnelles, de morceaux de danses populaires et de chansons traditionnelles tirés du répertoire tsigane, klezmer

ou des cultures méditerranéennes. C’est une des plus anciennes expressions artistiques des peuples nomades.

Les musiciens jouent dans le style, tout en y apportant une touche personnelle de par leurs parcours divers et

originaux s’inscrivant ainsi dans la tradition de transmission et d’évolution des musiques traditionnelles vivantes.

Spectacle tout public

Déroulé de l’événement :

◊ Visite guidée : 16h

◊ Spectacle : 17h – Durée spectacle : 1h10

◊ Apéritif : 18h30

Tarifs : 15 € / 8 €

Solution de repli en cas de mauvais temps : dans la grange.

Le Clos Saint Gilles, demeure du XVIIIe siècle, ancienne dépendance de l’abbaye de Saint Florent de Saumur. Entourée

d’un jardin arboré de 8000m2 avec une roseraie de 400 pieds. À côté de la propriété : Une chapelle du même nom datant du XVe sur une fondation du XIIe. Exposition de sculptures.

Crédit Thierry Albert de Rycke

