GOUTERS DE L’HISTOIRE : VIN ET ARCHITECTURE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON Montpellier, 9 février 2023, Montpellier PIERRESVIVES .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

2023-02-09 18:30:00 – 2023-02-09 20:00:00

Les caves et distilleries coopératives doivent être considérées comme les grands témoins de l’histoire vigneronne du XXe siècle. La région du Languedoc-Roussillon a compté plus de 900 réalisations. Ces grandes constructions appelées par certains acteurs, cathédrales du vin, vont porter témoignage durant un siècle de l’élan qui saisit le monde vigneron en proie à la crise.

Le Languedoc-Roussillon, lors de l’avènement de la coopération vinicole et de la construction, en 1905, de la première cave coopérative métropolitaine à Maraussan (Hérault), possède un vignoble de 428 125 hectares qui représente à l’époque plus de 25 % du vignoble hexagonal. La mise en place du réseau coopératif vinicole dans la région, loin d’être linéaire présente une rythmicité propre à chaque département.

De nombreuses caves et distilleries coopératives ont déjà disparu ; d’autres, ayant perdu leur activité attendent leur reconversion quand ce n’est pas leur démolition. Ces grands bâtiments porteurs d’espoir pour de nombreux petits propriétaires, à l’expression architecturale souvent modeste, sont l’un des beaux exemples du monde rural envers un mouvement communautaire. Cette conférence se propose de présenter ce grand mouvement, ses acteurs et leurs réalisations, avant que l’avancée du temps n’édulcore le contenu.

Dominique Ganibenc est historien de l’art contemporain. Spécialiste reconnu de l’architecture et du patrimoine vitivinicole dans le sud de la France, il s’intéresse également à l’évolution de l’architecture et de l’urbanisme balnéaire. En septembre 2022, le jury de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin lui a décerné le prix de L’OIV pour son dernier ouvrage : Vin et architecture dans l’ancien Languedoc-Roussillon publié aux PULM et soutenu par la Chaire Unesco Culture et traditions du vin.

Cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

