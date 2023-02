GOUTERS DE L’HISTOIRE : LE SALON DE MUSIQUE DES TROUBADOURS Montpellier PIERRESVIVES Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Par Olivier Féraud, archéo-luthier, chercheur, musicien, chercheur associé au LabEx Archimède L’archéo-lutherie se donne pour tâche de restituer des instruments disparus dont on a seulement connaissance par des documents indirects tels que les restes archéologiques et les sources iconographiques et textuelles. Elle se présente comme un champ d’étude particulièrement pluridisciplinaire, abordant des domaines aussi diversifiés que l’archéologie, la musicologie, l’histoire politique, l’histoire de l’art et des techniques, mais aussi l’histoire des sensibilités. Les très rares instruments conservés ou découverts au Moyen Âge par l’archéologie ne permettent pas, en raison de leur caractère soit trop spécifique, soit très tardif, de prétendre à la connaissance exhaustive d’une organologie médiévale étendue sur une dizaine de siècles. Olivier Féraud, grand spécialiste de l’archéo-lutherie, nous propose un état des lieux. Il nous invite à découvrir les instruments de musiques utilisés aux XIIe et XIIIe siècles dans le monde occitan où les poètes lyriques et courtois étaient actifs. La communication s’accompagnera de démonstrations musicales. Cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault. +33 4 67 67 37 68 Montpellier

