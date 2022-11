Goûters de l’Avent Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Goûters de l’Avent Villeneuve-Loubet, 6 décembre 2022, Villeneuve-Loubet. Goûters de l’Avent

Place de la République au village Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

2022-12-06 16:30:00 – 2022-12-06 17:30:00 Villeneuve-Loubet

Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Distribution de goûters offerts aux enfants après l’école par les Lutins du Comité des Fêtes. Soirée de clôture le vendredi 16 décembre avec plein de surprises… +33 4 92 02 66 16 Villeneuve-Loubet

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Villeneuve-Loubet Adresse Place de la République au village Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Ville Villeneuve-Loubet lieuville Villeneuve-Loubet Departement Alpes-Maritimes

Goûters de l’Avent Villeneuve-Loubet 2022-12-06 was last modified: by Goûters de l’Avent Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 6 décembre 2022 Alpes-Maritimes Place de la République au village Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes