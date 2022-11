Goûters de l’Avent et Atelier des Lutins

Goûters de l’Avent et Atelier des Lutins, 5 décembre 2022, . Goûters de l’Avent et Atelier des Lutins



2022-12-05 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-16 17:30:00 17:30:00 Distribution de goûters offerts aux enfants après l’école par les Lutins de l’Office de Tourisme.

Atelier de loisirs créatif chaque lundi et jeudi. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville