### Atelier zen **Par Isabelle Garcia-Chopin** _Initiation à la méditation pour les enfants_ Dans un monde propice à l’agitation et au divertissement, il est parfois bon de savoir qu’il existe un endroit de quiétude. L’enfant très sollicité dans son environnement, devient hyperactif. Il a alors besoin d’un espace à lui pour faire l’expérience d’une détente corporelle et apaiser son esprit. L’intervenante, Isabelle Garcia-Chopin, auteure d’un livre de méditation pour les enfants « Dessine un sourire sur ton visage », invite le jeune public à découvrir les bienfaits de cet art bimillénaire. L’atelier propose des pratiques ludiques de 5 à 10mn, le vent disperse les pensées, la respiration du papillon, la sublime montagne… À la fin de chaque exercice, les enfants sont invités à s’exprimer sur leur ressenti, s’ils en éprouvent le besoin. _À l’issue de la rencontre, un goûter clôturera l’après-midi méditative._ ### Infos pratiques * Jeudi 28 octobre à 15h * Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81 * Durée : 1h * 8 personnes à partir de 7 ans

