Goûter tricot Le Barp, jeudi 22 février 2024.

Goûter tricot Le Barp Gironde

Le goûter c’est comme un café tricot, mais pour les jeunes, et avec d’ autres boissons que le café

De la laine, et avec deux baguettes magiques ou un crochet, lance-toi pour de fantastiques transformations !

Tu peux aussi t’essayer au tissage et entrelacer les couleurs pour ton tissage.

A partir de 8 ans, places limitées.

Fournitures et matériel compris. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:30:00

fin : 2024-02-22 17:00:00

1B Rue de la Forêt

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine afloutils@gmail.com

L’événement Goûter tricot Le Barp a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Val de l’Eyre