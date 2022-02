Goûter – Spectacle Jardin de la maison de quartier du Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mère-mer c’est quoi? Un projet pour et avec les femmes et les mères Guidé par deux comédiennes professionnelles 9 demi-journées d’ateliers gratuits Entre mai et juillet 2022 à Nantes Théâtre, danse et arts plastiques Des ateliers enfants en parallèle pour avoir un temps à soi La création d’un spectacle sur l’incroyable aventure de la maternité. Auucune expérience artistique requise. Venez nous rencontrer lors des différents petits-déjeuner ou goûter suivi d’un extrait de spectacle, au Breil.

Entrée libre. Sans inscription.

Venez partager un goûter avec la Cie Eclat des os autour d’un extrait du spectacle Les Mères-Veillent. L’occasion d’échanger sur nos vécus de mères, de femmes, de créatures nées de ces mères. Jardin de la maison de quartier du Breil 52 rue du Breil – 44 100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

