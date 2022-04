Goûter-spectacle “Côté Lolotte” Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles, le jeudi 28 avril à 17:00

Nous sommes en 1721. Charlotte Desmares, de la Comédie Française, fait ses adieux à la scène. Elle en profite pour évoquer la vie de son idole, Molière, dont elle fête alors le centenaire. Pleine de gaîté et d’esprit, Lolotte fait participer son public, qui sort enchanté de ce moment convivial et privilégié ! C’est l’Année Molière ! Profitez d’un spectacle de qualité pour redécouvrir, en famille autour d’un goûter, la vie du grand dramaturge ! Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-04-28T17:00:00 2022-04-28T18:30:00

