GOÛTER SPECTACLE

GOÛTER SPECTACLE, 15 décembre 2022, . GOÛTER SPECTACLE



2022-12-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-15 À l’occasion des fêtes de fin d’année, Philippe Salasc, président du Centre Communal d’action Sociale Fabienne Servel, adjointe aux solidarités et les membres du CCAS ont le plaisir de vous convier à un goûter spectacle. À l’occasion des fêtes de fin d’année, Philippe Salasc, président du Centre Communal d’action Sociale Fabienne Servel, adjointe aux solidarités et les membres du CCAS ont le plaisir de vous convier à un goûter spectacle. +33 4 67 57 01 40 dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville