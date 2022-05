GOÛTER SPÉCIAL ‘RETOUR EN ENFANCE’ AU CASINO DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains Pour clôturer son week-end anniversaire, le casino vous offre un goûter* spécial retour en enfance !!!

À partir de 16h00 en salle des machines à sous**.

Venez déguster nos gaufres, crêpes, madeleines, cookies…

Vous allez adorer et surtout vous allez vous régaler !!! *Dans la limite des stocks disponibles

**Entrée en salle des machines à sous réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. +33 3 29 30 00 21 https://casino-plombieres.partouche.com/ Casino de Plombières-les-Bains

