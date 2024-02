Goûter scientifique parents-enfants Passage des cultures Aire-sur-l’Adour, samedi 16 mars 2024.

Comment fonctionne notre attention ?

Savez-vous comment fonctionne votre attention ?

A quoi sert-elle ? Pourquoi (et par quoi) êtes-vous distrait ? Savez-vous que vos mécanismes attentionnels peuvent, des fois, vous jouer des tours ?

Dans cette conférence, Dr Laure Zago abordera toutes ces questions et présentera les différents mécanismes attentionnels et les réseaux cérébraux impliqués. Et vous ferez également l’expérience des tromperies de votre système attentionnel…

Dr Laure Zago est chargée de recherche au CNRS, titulaire d’un doctorat en

neurosciences cognitives et neuropsychologie humaine de l’Université de Lyon, et détentrice de l’Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université de Bordeaux.

Après un parcours aux États-Unis, puis dans différents centres de neuro-imagerie en France, elle développe, depuis 2016, ses recherches à l’Institut des Maladies Neurodégénératives. .

Début : 2024-03-16 15:00:00

Passage des cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

