Seine-Maritime De façon ludique et sensorielle, venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages des sous-bois. Dégustation d’un goûter préparé à base de plantes sauvages. RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par Pissenlit & Compagnie

enslittoral@seinemaritime.fr

