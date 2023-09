Goûter remue-méninges : la peur Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Goûter remue-méninges : la peur Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 8 novembre 2023, Paris. Le mercredi 08 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

La bibliothèque Saint-Éloi fête Halloween ! Les bibliothécaires t’invitent à leur goûter philo sur la peur… Interdit aux parents ! Tu te poses mille questions sur la peur et tu aimerais en discuter autour d’une bonne tisane bien chaude et parfumée ? Participe à notre goûter remue-méninges ! mercredi 8 novembre, 16h pour les enfants dès 7 ans sur inscription à partir du 8 octobre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Bibliothèque Saint-Eloi Goûter remue-méninges : la peur Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Saint-Eloi Paris latitude longitude 48.8455290202263,2.38711103908116

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/