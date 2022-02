Goûter philo : mondes virtuels Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Gratuit Enfants de 10 à 12 ans Inscription dès le samedi 5 février pour 1, 2 ou 3 séance(s), sur place, par téléphone au 02 40 04 05 37 ou en ligne. Le goûter philo est un rendez-vous proposé aux enfants âgés entre 10 et 12 ans qui ont envie de s’éveiller à la réflexion tout en abordant des questions de philosophie… sans les parents ! Nadia Taïbi, professeur en philosophie, anime ce rendez-vous. À partir d’un thème, elle guide les participant.e.s, impulse et facilite les discussions pour susciter un questionnement, réfléchir à plusieurs, structurer sa pensée ou confronter un point de vue. Trois dates sont proposées. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 séances selon ses envies ou ses disponibilités ! Samedi 5 mars : mondes virtuelsSamedi 12 mars : la véritéSamedi 2 avril : la liberté Inscription dès le samedi 5 février pour 1, 2 ou 3 séance(s), sur place, par téléphone au 02 40 04 05 37 ou en ligne. Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

