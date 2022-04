Goûter-philo en famille Le Havre, 1 juin 2022, Le Havre.

Goûter-philo en famille Le Havre

2022-06-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-01

Le Havre Seine-Maritime

Avec Jean-Charles Pettier, philosophe spécialiste des échanges parents/enfants.

Thème : C’est quoi une famille ?

Qui a dit que la philosophie était réservée aux grands ? Sûrement des gens qui n’ont jamais discuté avec des enfants… Alors retrouvons-nous autour d’une madeleine et d’un jus de fruit pour réfléchir ensemble.

On parle souvent de sa famille, pour en dire du bien, parfois du mal, pour raconter comment ça se passe chez nous… Mais c’est quoi une famille ? Ce n’est sûrement pas la même chose pour tout le monde, sinon on n’en parlerait pas autant ! Et toutes ces familles, qu’ont-elles de pareil, de différent ? Que serait notre monde d’enfant, et d’adulte, si personne n’avait plus de famille ? Peut-on avoir plusieurs familles ?

A partir de 6 ans.

Durée : environ 1h

Gratuit, sur inscription au 02.35.19.10.20

Le Havre

