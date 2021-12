Jaligny-sur-Besbre Médiathèque communautaire Les Pieds dans l'Eau Allier, Jaligny-sur-Besbre Goûter-philo « C’est quoi l’amour ? » Médiathèque communautaire Les Pieds dans l’Eau Jaligny-sur-Besbre Catégories d’évènement: Allier

Jaligny-sur-Besbre

Goûter-philo « C’est quoi l’amour ? » Médiathèque communautaire Les Pieds dans l’Eau, 22 janvier 2022, Jaligny-sur-Besbre. Goûter-philo « C’est quoi l’amour ? »

Médiathèque communautaire Les Pieds dans l’Eau, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Goûter-philo sur le thème de l’amour, échange entre les enfants sur le sentiment amoureux, l’amour filial, le coup de foudre et leur propre définition de l’amour. Moment convivial accompagné de jeux, quizz, lectures…. Goûter-philo sur le thème de l’amour, échange entre les enfants sur le sentiment amoureux. Médiathèque communautaire Les Pieds dans l’Eau 10 Rue du Château 03220 Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Jaligny-sur-Besbre Autres Lieu Médiathèque communautaire Les Pieds dans l'Eau Adresse 10 Rue du Château 03220 Jaligny-sur-Besbre Ville Jaligny-sur-Besbre lieuville Médiathèque communautaire Les Pieds dans l'Eau Jaligny-sur-Besbre